Алтайский губернатор оценил упрек учителям с зарплатой в девять тысяч

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой, которая назвала завышенными требования учителей получать больше девяти тысяч. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 января.

«Каждый из нас должен понимать, что, общаясь с широкой аудиторией, он представляет все правительство края. Это большая ответственность», — сказал он.

Глава региона отметил, что чиновникам в публичных выступлениях стоит придерживаться положений политики краевых властей, одно из которых — рост зарплат работников бюджетной сферы.

В одном из интервью Екатерина Четошникова осудила жалобы молодых учителей на низкую заработную плату. Чиновница указала на необходимость адекватно оценивать свои компетенции. «Дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes», — пояснила она.

Позже 39-летняя чиновница пояснила, что свое мнение основывала на личном опыте. Она подчеркнула, что всего добилась упорной работой, но процесс был не быстрым.

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