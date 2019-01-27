Глава подмосковного СПЧ объяснила слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Подмосковья Марина Юденич объяснила, что ее слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет были вырваны из контекста и не относились к гражданам. Об этом она написала в своем Facebook.

«Мне как-то даже неловко за гражданских активистов, которые почему-то постеснялись выложить не то, чтобы полностью выступление, но даже фразу полностью», — сказала Юденич.

Она подчеркнула, что ее слова относились к коллегам по Общественной палате и экспертному сообществу, которые предлагали выделить миллиард рублей на «футуристические проекты». «И еще повторю, что сказала тогда: делить людей на тех, у кого чистые ванны и у кого не очень — безнравственно», — заявила глава СПЧ.

Юденич сделала репост записи пользователя Facebook, который распространил фрагмент ее заявления, вызвавшего резонанс. Отмечается, что кадры сняты на встрече с жителями подмосковного Королева, где обсуждалось восстановление исторического квартала. Один из участников мероприятия предложил использовать средства федерального бюджета.

На видео попала следующая реплика Юденич: «Ребят, вы так легко говорите: а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте столько, вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать?!».

Глава СПЧ выложила в своем Facebook полную запись своего выступления с расшифровкой: «Я считаю категорически недопустимым делить людей на коренных жителей и понаехавших, на интеллигенцию и рабочих, на бедных и богатых, нельзя этого делать, это ужасно (...) Коллег из экспертного сообщества хочу немногого приземлить: ребят, вы так легко говорите: а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте столько (напомню, архитекторы называли суммы до миллиарда) вы в этот бюджет что-нибудь вложили, чтобы из него брать?!».

Российские чиновники в последнее время часто вынуждены оправдываться за свои слова. Так, 26 января огласку получило высказывание главы управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой. В интервью она назвала требования молодых учителей получать больше девяти тысяч рублей «завышенными» и заявила, что нельзя получить все и сразу. Позже женщина пояснила, что говорила это, основываясь на личном опыте, и признала, что ей стоит быть более чувствительной к динамичным изменениям современного мира.

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