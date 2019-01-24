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Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

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Елена Писарева

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заработала за 2017 год 2,145 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Кроме того, депутат имеет квартиру площадью 84 квадратных метра.

Внимание к парламентарию приковано после ее заявления о том, что «после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш». Ее высказывание начали активно обсуждать в сети.

Так 52-летняя Писарева прокомментировала принятый в Новгородской области закон, устанавливающий выплаты по рождению первенца только жительницам региона в возрасте не старше 29 лет. Документ предполагает поощрение в размере 100 тысяч рублей для матерей до 29 лет. Выплаты полагаются за первого ребенка.

Замначальника управления информационной политики администрации губернатора региона Иван Сизов пояснил, что законодательная инициатива направлена на стимулирование рождения детей в молодом возрасте. Он также заверил, что власти оказывают поддержку матерям всех возрастов.

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