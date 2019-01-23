Новгородкам старше 29 лет отказали в выплатах за первого ребенка

Новгородская областная дума рассмотрела законопроект о денежных выплатах за первого ребенка. Согласно документу, поощрение в размере 100 тысяч рублей должны получить молодые матери до 29 лет. Об этом в среду, 23 января, сообщает местный портал Novgorod.ru.

Проект был предварительно одобрен большинством голосов.

Вопрос о возрасте вызвал споры в парламенте. «Возрастной ценз, как мы полагаем, недоработан. Давайте помогать всем в равных условиях», — предложил депутат фракции «Справедливая Россия» Александр Кашицын.

По словам заместителя председателя думы Ольги Борисовой, ограничения связаны с возможностями регионального бюджета. Председатель Елена Писарева поддержала ее: «Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить».

В январе в Новгородской области прекратили выдавать материнский капитал «Семья» в размере 200 тысяч рублей, полагавшийся за рождение третьего ребенка.

В октябре сообщалось, что правительство России намерено бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. В Минтруда пояснили, что планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!