Губернатор Московской области провел прием граждан

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в приеме граждан, который провел председатель партии «Единая Россия». Встреча прошла в рамках Всероссийской недели приемов «Единой России», приуроченной к 17-й годовщине партии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В мероприятии участвуют Центральная общественная приемная, 85 региональных и более 2,6 тысяч местных отделений. Также для встреч с гражданами открыты порядка 30 тысяч дополнительных площадок по всей стране.

Во время приема жительница Ногинска Наталья Державина рассказала, что дом на улице Молодежная 1951 года постройки, в котором она живет, признан ветхим, однако не расселен. Андрей Воробьев сообщил, что вопрос о включении здания в программу расселения будет рассмотрен, затем эту информацию доведут до жителей.

«Я думаю, что мы еще раз этот вопрос рассмотрим, там несколько домов у вас, и попробуем включить. Соответственно доложим и жителям, и вам», — сказал Воробьев.

Он также поддержал инициативу, озвученную премьер-министром России Дмитрием Медведевым, о расширении возможности использования материнского капитала на строительство дачных домов.

«У нас большая совместная программа с Москвой по наведению порядка в инфраструктуре, в СНТ. Если у СНТ есть юридический адрес, то логично получить регистрацию, у нас ряд дачных домов уже ее имеют. Поэтому причин, когда строительство домов на них не может финансироваться, наверное, уже не осталось», — отметил Воробьев.

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