Губернатор Севастополя провел личный прием граждан

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников провел прием граждан и взял их обращения на персональный контроль. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 21 марта.

В частности, индивидуальный предприниматель Сергей Прилуцкий предложил главе города организовать в предпасхальную и пасхальную недели ярмарки живых и искусственных цветов в районе городских кладбищ. «В целом, я считаю, цветочная ярмарка нужна городу на постоянной основе. Если вы подготовите предложение — мы постараемся его реализовать», — обратился к заявителю губернатор. Он добавил, что инициатива уже прорабатывается.

Житель села Орлиного попросил Дмитрия Овсянникова организовать регулярные пассажирские перевозки между селами Байдарской и Варнутской долин и Балаклавой. Глава города поручил Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры организовать работу маршрутов уже с 22 марта.

В конце января стало известно, что в удаленных от центра районах Севастополя будут открыты пять общественных приемных Губернатора. «Объезжая город, общаясь с людьми, я чувствую потребность жителей донести свои проблемы до органов власти. Существующий уровень организации коммуникаций с горожанами не позволяет удовлетворить эту потребность в полном объеме», — отметил тогда Овсянников.