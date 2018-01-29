Губернатор Севастополя поручил открыть общественные приемные

В удаленных от центра районах Севастополя будут открыты пять общественных приемных Губернатора. Об этом сообщается на сайте городского правительства в понедельник, 29 января.

На базе новых центров будут проводиться личные приемы руководителей исполнительных органов власти, выездные приемы высших должностных лиц Севастополя, а также тематические приемы, уточняется в сообщении.

«Объезжая город, общаясь с людьми, я чувствую потребность жителей донести свои проблемы до органов власти. Существующий уровень организации коммуникаций с горожанами не позволяет удовлетворить эту потребность в полном объеме. Севастопольцы вынуждены из отдаленных районов ехать в центр, в единственную общественную приемную, расположенную в здании Правительства. Поэтому открытие общественных приемных в районах — давно назревшая необходимость», — подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Глава города также поручил руководителями департаментов больше времени уделять проведению личных приемов, «общению с горожанами».

В свою очередь, и.о. директора Департамента Общественных коммуникаций Дмитрий Серов отметил, что первые три приемные — в Инкермане, Нахимовском и Балаклавском муниципальных округах — готовы начать свою работу. «В 2017 году мы получили более 20 тысяч обращений граждан — это на 35 процентов больше, чем в 2016 году. Увеличилось и число обращений, поступивших в электронной форме. В целом, если сравнить Севастополь с городами других регионов России с таким же количеством жителей, можно увидеть, что наши граждане активнее в среднем в два раза», — сообщил Серов.