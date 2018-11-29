Воробьев отметил эффективность ОЭЗ «Дубна»

Десять предприятий откроются в особой экономической зоне «Дубна» в следующем году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 29 ноября.

Воробьев принял участие в запуске первой линии производства медицинских аэрозолей. «Здесь живут люди очень образованные, которые могут осваивать самые сложные специальности. Институт ядерной физики дает редкие кадры, развивается территория», — отметил он.

Губернатор добавил, что на предприятия в ОЭЗ «Дубна» приезжают специалисты со всей России.

В свою очередь, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев назвал «Дубну» важным звеном инвестиционной привлекательности региона. По его словам, Подмосковье отличается высоким инвестиционным потенциалом, но не только из-за близости к столице, но благодаря внедрению передовых технологий.

«Подмосковье превращается в фабрику идей, самых передовых технологий», — сказал Щеголев.

Сегодня на территории особой экономической зоны «Дубна» ведут деятельность 144 резидента, насчитывается 3,8 тысячи рабочих мест.