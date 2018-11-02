Лавров отметил инвестиционный потенциал Подмосковья

Делегация подмосковного правительства во главе с губернатором Андреем Воробьевым представила инвестиционный потенциал региона в Доме приемов Министерства иностранных дел России. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 ноября.

Мероприятие состоялось 1 ноября, на презентации присутствовали дипломаты из более чем 100 стран, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Московская область — один из наиболее энергично развивающихся субъектов Российской Федерации. Это связанно не только с географическим положением, ее близостью к столице, но прежде всего с последовательными усилиями руководства региона во главе с Андреем Воробьевым», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Отдельно он выделил работу особо экономической зоны в Дубне. По его словам, в настоящее время она является самой эффективной в стране.

В свою очередь, Воробьев указал на стремление региональных властей оказать максимальное содействие в реализации различных инвестиционных проектов на территории области. «Мы стараемся создать особые условия, направить дополнительные ресурсы, в том числе, на поддержку программ инвесторов», — подчеркнул он.

Губернатор также отметил, что последние несколько лет Подмосковье активно сотрудничает с Европой и Азией. По его словам, всего в настоящий момент в регионе работают компании из 17 стран. Он подчеркнул, что власти не собираются останавливаться на достигнутом. Ранее он отмечал высокий инвестиционный потенциал региона в сфере сельского хозяйства.