Раскрыт объем инвестиции в аграрный сектор Подмосковья

Сумма привлеченных в аграрный сектор Московской области инвестиций в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.

«Мы в последнее время к году прибавляем в объемах инвестиций», —сказал он.

Министр подчеркнул, что регион стабильно показывает хорошие результаты по привлечению инвестиций в аграрный сектор.

9 октября губернатор Андрей Воробьев заявил, что объем привлеченных в Подмосковье средств в этому году может превысить 800 миллиардов рублей. Всего, по его словам, компании из 17 стран инвестировали в развитие бизнеса на территории региона.

Власти уделяют больше внимание инвестиционному имиджу региона, подчеркнул Воробьев. По его словам, привлечение новых инвесторов расширяет экономические возможности Московской области. Со своей стороны правительство предлагает бизнес-сообществу выгоднее условия. Ежегодно специалисты профильного ведомства составляют специальные программы, напомнил губернатор. Он также отметил, что в последние годы в сельское хозяйство активно инвестируют.