Воробьев анонсировал создание особой экономической зоны

Новую особую экономическую зону «Максимиха» создадут в Домодедове, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 5 июля.

Министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев добавил, что до конца текущего года еще одну особую экономическую зону планируют разместить в Кашире.

В Московской области уже более десяти лет успешно развиваются особые экономические зоны. В настоящее время на территории региона действуют три ОЭЗ — в Дубне, Фрязине и Ступине. При этом последняя создана по инициативе частных инвесторов и не имеет в своей основе государственного участия, отмечается на сайте областного правительства.

Ранее стало известно, что на территории ОЭЗ в Дубне построят два завода: первый в России завод по производству медтехники для лучевой терапии, предприятие по производству лекарств для больных с астмой. В первом случае инвестиции в проект составят около 900 миллионов рублей. Во втором 880,9 — миллиона рублей.

В декабре прошлого года Андрей Воробьев призвал внедрять в регионе лучшие мировые практики для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций. По его словам, конкурировать необходимо на мировом уровне, только так можно добиться устойчивого экономического развития. Глава региона также напомнил, что власти уделяют все возможное для инвестиционной привлекательности Подмосковья. В частности, создаются экономические зоны, но для представителей бизнес-сообщества действуют и другие программы.