В Подмосковье построят лекарственный завод

Завод по производству лекарств для для больных с астмой запустят в Дубне в конце августа, сообщил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 4 июля.

«Компания ПСК "Фарма" строит завод, где планируют разработку технологии и организацию производства фармацевтической продукции для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Планируемая дата запуска — 31 августа 2018 года», — сказал Буцаев.

Он отметил, что объем инвестиций в проект составит 880,9 миллиона рублей. На предприятии планируется создать 132 рабочих места.

В настоящий момент на объекте идет монтаж внутренних инженерных коммуникаций и отделочные работы.

В конце мая губернатор области Андрей Воробьев анонсировал строительство предприятия по производству боросиликатного стекла. В проект планируется инвестировать более шести миллиардов рублей.