В Подмосковье появится спортивный пансионат

Пансионат спортивной направленности построят в подмосковной Лобне до конца будущего года, для этого инвестору передали около четырех гектаров земли, сообщил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков. Его цитирует РИАМО в четверг, 29 ноября.

«Появление в городском округе Лобня спортивного пансионата соответствует выполнению задачи губернатора Московской области по развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности региона. Благодаря проекту будут созданы дополнительные рабочие места, а у жителей Подмосковья появится возможность отдохнуть на природе с пользой для здоровья», — сказал Вьюрков.

По его словам, за период реализации проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступит порядка трех миллионов рублей.

Ожидается, что пансионат будет состоять из 29 деревянных гостевых домиков, велодорожек, банного комплекса, пляжа и ресторана. Сдача объекта запланирована на конец 2019 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о необходимости привлечения новых инвесторов, в частности, в туристический сектор. 17 октября подмосковное правительство обсудило с французскими предпринимателями строительство объектов в сфере гостиничного бизнеса.