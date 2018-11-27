Подмосковье договорилось о сотрудничестве с новым французским регионом

Власти Подмосковья и региона Франции Овернь-Рона-Альпы подписали протокол о развитии торгово-экономического, научного, технического и культурного сотрудничества, договоренность достигнута в ходе Молочного форума. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 ноября.

Всего в рамках мероприятия подписано 13 соглашений между правительством Подмосковья и инвесторами.

Ранее во вторник министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов высказал заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с инвесторами из Индии. По его словам, сегодня в регионе реализуются два крупных проекта с участием индийского капитала, объем которого оценивается 3,5 миллиарда рублей.

17 октября заместитель председателя правительства Мособласти Денис Буцаев сообщил, что французские предприниматели могут принять участие в развитии туристического сектора в Подмосковье. В частности, речь идет о строительстве новых гостиничных комплексов.

