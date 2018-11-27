Власти Подмосковья анонсировали производство нового стратегического продукта

Высококачественное сухое молоко планируется производить в Подмосковье, для строительства завода уже начали искать инвесторов, сообщил заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 ноября.

«Мы считаем стратегически важным создать новое производство сухого молока того уровня и качества, которое бы позволяло безопасно производить детское питание. Это стратегический продукт», — сказал Буцаев в ходе международного Молочного форума.

Он подчеркнул, что сегодня на территории России очень мало производств в этом сегменте соответствуют современным стандартам. Зампред добавил, что сухое молоко также может быть использовано в производстве кондитерских изделий и спортивном питании.

23 ноября сообщалось, что с начала года в в области реконструировали более 10 заброшенных молочных ферм. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин отмечал, что в следующем году работу будет продолжена, а объем производимого в Подмосковье молоко в разу увеличится. Он также отметил, что этим направлением активно интересуются иностранные инвесторы.

