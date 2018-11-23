Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о появлении новых скотомест

В Подмосковья с начала года реконструировали более 10 заброшенных молочных ферм, благодаря этому в регионе появятся новые скотоместа, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Мособласти Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 23 ноября.

«Если говорить о программе этого года, у нас реконструировано и модернизировано более 10 молочных ферм, какие-то из них полностью преобразились, какие-то частично модернизированы в части комплектации оборудованием, но более 3 тысяч новых скотомест создано благодаря этой программе будет до конца года», — сказал Разин.

По его словам, в следующем году также планируется реконструировать около 10 ферм.

Ранее Разин проинформировал, что на данный момент Подмосковье обеспечивает себя молоком на 40 процентов. Он отметил, что власти планируют увеличить этот показатель в течение ближайших несколько нет. Для этого, в том числе привлекаются иностранные инвесторы. Так, в следующем году будут введены в эксплуатацию новые животноводческие комплексы, рассказал он.

Андрей Воробьев также считает эту отрасль сельского хозяйства перспективной. По его поручению разрабатываются новые формы поддержки молочных ферм.