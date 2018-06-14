Власти Подмосковья отметили успехи производителей сыра

Московская область по итогам четырех месяцев 2018 года занимает второе место по производству сыра в России после Алтайского края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 14 июня.

«Московская область по-прежнему является крупнейшим производителем сыра в России. С начала года у нас произведено 16,4 тысячи тонн. Это порядка 11,5 процента в общем объеме производства сыра в стране. От Алтайского края, который занимает первую позицию, мы отстаем совсем немного. (...) Так что первое место для нас — это реальная цель», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В конце октября 2017 года министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что на территории Дмитровского района планируется создать кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. По его словам, кластерный подход позволит нивелировать потенциальные риски, связанные с ростом производства сырого молока.

В 2017 году в фермерском секторе Подмосковья появилось около 20 проектов по сырному производству. Всего в регионе более 40 предприятий, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств, занимаются производством сыра, уточняется в сообщении.