В Подмосковье придет крупный молочный производитель

Российский производитель молока «Эконива» планирует построить в Подмосковье крупную молочную ферму, инвестиции в проект оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 23 мая, сообщает газета «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, «Эконива» построит комплекс на 2,8 тысячи голов дойного стада. Соглашение с холдингом планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24–26 мая.

Он уточнил, что молочный комплекс разместится на площади около 16 тысяч гектаров в городском округе Ступино, его строительство должно быть завершено к 2020 году.

8 ноября прошлого года министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин заявил, что Подмосковье может занять одну из лидирующих позиций среди регионов России по производству товарного молока уже через 3-4 года.

В тот же день министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал Подмосковье лидером по внедрению инвестиций и субсидий в развитие молочной промышленности в стране. Он также напомнил, что область занимала лидирующие позиции по производству молока еще в советское время.