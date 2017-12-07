Новый молочный комплекс в Подмосковье закупил 1,2 тысячи американских коров

Новый молочный комплекс TH True Milk, расположенный в Волоколамском районе, ожидает прибытия первой партии коров из Америки, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

«Документы подписаны сегодня и через 10 часов начнется погрузка коров на теплоход. 1,2 тысячи коров Голштинской породы будут завезены на молочный комплекс TH True Milk из Америки. Они начнут давать первые надои в феврале следующего года», — рассказал Разин.

По словам министра, мощность молочного хозяйства рассчитана на шесть тысяч фуражных голов. «Первый камень в строительство комплекса был заложен 18 мая 2016 года. Полностью эта молочная ферма будет введена в эксплуатацию в мае следующего года. Предприятие даст региону около 200 рабочих мест», — подчеркнул Разин.

8 ноября Андрей Разин заявил, что Подмосковье может занять одну из лидирующих позиций среди регионов России по производству товарного молока уже через 3-4 года.

В тот же день министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал Подмосковье лидером по внедрению инвестиций и субсидий в развитие молочной промышленности в стране. Он также напомнил, что область занимала лидирующие позиции по производству молока еще в советское время.

Ранее региональные власти выделили концерну TH True Milk порядка 11 тысяч гектаров земли под строительство молочного комплекса. TH True Milk планирует производить как сырье, так и продукты переработки.

