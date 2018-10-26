Власти Подмосковья анонсировали Молочный форум

Молочная отрасль остается приоритетной для государственной поддержки и инвестиций, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, анонсируя Международный агропромышленный молочный форум. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 26 октября.

«Подмосковье обеспечивает себя молоком только на 40 процентов, а это значит, что региону есть куда расти. В следующем году будут введены в эксплуатацию новые животноводческие комплексы, это при том, что уже сейчас Подмосковье занимает лидирующие позиции в стране в племенном хозяйстве», — сказал он.

По его словам, в этом году увеличился экспорт мороженого, питьевого молока местных производителей. Теперь перед властями стоит задача выработать меры по стимулированию спроса на продукты глубокой переработки, отметил министр. В ходе форума планируется обсудить эти и другие вопросы, а также определить критерии конкурентоспособности российской молочной отрасли на мировом рынке.

Мероприятие состоится 27 ноября в Доме правительства Мособласти. В ходе форума планируется подписание ряда инвестиционных соглашений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости развития этого направления сельского хозяйства. По его словам, это перспективная область, в том числе для привлечения новых инвестиционных потоков.