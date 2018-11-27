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Подмосковье собралось стать лидером по производству сыра в России

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Подмосковные власти намерены в течение трех лет вывести регион на лидерские позиции в стране по производству сыра, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 ноября.

«Сырное производство — это дополнительный спрос на молоко. Небольшая приятная деталь, которая нас мотивирует и заставляет двигаться вперед — если все наши планы будут реализованы, мы можем заявлять на лидерство в объемах производства сыра в стране», — сказал Разин.

По его словам, желающих стать резидентами сырного кластера в Подмосковье так много, что площади кластера на всех не хватит. Министр уточнил, что первое производство планируется запустить в Дмитровском округе в конце следующего года.

Ранее во вторник в Подмосковье стартовал международный агропромышленный Молочный форум. Ожидается, что в ходе мероприятия будет подписано более 10 инвестиционных соглашений.

Развитию этой отрасли сельского хозяйства региональное правительство уделяет пристальное внимание. Создание кластера по производству сырной продукции в прошлом году анонсировал губернатор Андрей Воробьев. По его инициативе местные производители сыра получают многомиллионные гранты. Так, в прошлом году на территории области появились около двадцати новых фермерских проектов в этой области, говорится на сайте регионального правительства.

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