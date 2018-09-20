Подмосковные сельхозпроизводители примут участие в выставке «Золотая осень»

Свыше 30 сельхозпроизводителей Подмосковья примут участие во всероссийской выставке «Золотая осень — 2018», которая пройдет в Москве с 10 по 13 октября. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Гости нашего стенда познакомятся с продукцией хозяйств, отражающих приоритетные направления развития сельского хозяйства Подмосковья. Это молочное животноводство, овощи защищенного грунта, грибоводство и аквакультура», — рассказал Разин.

По его словам, на выставке будут представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Московской области, так и небольшие фермерские хозяйства. «Обязательно будут сыры из Истры, молочные продукты из Дмитровского, Сергиево-Посадского и других районов Подмосковья, знаменитые огурцы из Луховиц, не менее известные овощи из тепличных хозяйств Дмитровского района и, конечно, грибы и рыба», — отметил министр.

Как уточняется на сайте областного правительства, экспозиция разместится на площади 150 квадратных метров. Кроме того, подмосковная делегация планирует принять участие в деловой части мероприятия. Организаторы анонсировали круглые столы и семинары. По словам Разина, члены правительства планируют переговорить о сотрудничестве с иностранными партнерами.

«Золотая осень» является одним из основных аграрных форумов России, отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил успехи подмосковных аграриев, а также назвал сельское хозяйство одним из важных секторов региональной экономики. Он указал на увеличение выработки сельхозпредприятий.