Делегация Подмосковья отправилась на конгресс пчеловодов

Делегация Московской области принимает участие в Международной федерации европейских пчеловодных организаций в Москве. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 10 сентября.

«Более десяти подмосковных фермерских хозяйств, занимающихся пчеловодством, обсуждают актуальные проблемы отрасли на одной из крупнейших мировых площадок. В делегацию из Подмосковья вошли и представители министерства», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, что власти поддерживают пчеловодам и способствуют тому, чтобы эта отрасль сельского хозяйства развивалась. Министр напомнил, что в прошлом году два местных фермера получили денежные гранты в размере 1,5 миллиона рублей на покупку оборудования для производства меда.

«В этом году пчеловоды также не останутся без поддержки», — заверил он.

В июле прошлого года в области прошел конкурс пчеловодов. Участники соревновались в знании теории, а также демонстрировали практические навыки по работе с пчелами. Победу одержал Золотцев Николай из Зарайска.

В рамках мероприятия, которое продлится до 13 сентября, ожидается выступления ведущих мировых ученых о новинках в области пчеловодства. В нем принимают участие представители 30 стран, говорится в сообщении.

