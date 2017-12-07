В Красноярском крае появится самая северная пасека

Самую северную пасеку в мире поставят в Красноярском крае в 2018 году. Несколько ульев разместят в уникальном горном регионе — на плато Путорана. Об этом ТАСС сообщил руководитель Клуба исследователей Таймыра (КИТ) Станислав Стрючков.

«Понимаю, что меда того будет немного, но это будет самый северный в мире мед, примерно с 70 градусов северной широты. Конечно, у него будет высокая себестоимость, но надеемся, что тем самым создадим прецедент, и появятся последователи», — сказал Стрючков.

Он отметил, что в НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики считают, что в условиях хорошего лета с пасеки удастся собрать уникальный «разноярусный» мед, поскольку на разных высотах гор Путорана различные климатические зоны со своими неповторимыми ландшафтами. Так, на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря располагается арктическая пустыня, ниже — тундра, еще ниже — лесотундра, а в самом низу — тайга с малиной.

По словам руководителя КИТ, в регионе уже есть опыт пчеловодства в условиях Заполярья. Он привел в пример местного промышленника, который в начале ХХ века делал в районе современной Игарки. Кроме того, в 1960-1970-е годы в Норильске у госпромхоза «Таймырский» была пасека тепличного типа для опыления растений и получения меда.