Власти Подмосковья прокомментировали идею регулировать пчеловодство

Закон о пчеловодстве будет полезен как для Московской области, так и для всей страны, считает министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 18 октября.

«В России действительно необходимо ввести закон о пчеловодстве. Он должен подробно регламентировать правила организации и содержания пасек, содержать нормативы по качеству и видам продукции, а также предлагать государственные меры поддержки пчеловодов», — сказал Разин.

Он также отметил, что в Московской области некоторые пчеловоды создают неудобства своим соседям. «По сути, речь идет о том, что пасеки создают владельцы дачных участков. Другие собственники земли в этих населенных пунктах не всегда рады соседству с роем пчел, поэтому эти вопросы нужно тщательно прорабатывать, чтобы учесть все интересы», — пояснил он.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев указал на необходимость более понятного и прозрачного регулирования пчеловодства.

В середине июля в регионе выбрали лучшего пчеловода в рамках областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства, который прошел в Зарайске. Конкурсанты соревновались в знании теории, а также демонстрировали практические навыки по работе с пчелами.

6 апреля комитет Госдумы по аграрным вопросам отклонил законопроект, которым предполагалось введение общих принципов правового регулирования, организации и ведения пчеловодства, а также охраны пчел.