Аграриям Подмосковья выделили дополнительные миллионы

Подмосковным аграриям выделили дополнительные субсидии на общую сумму более 184 миллионов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 7 сентября.

«До сельскохозяйственных товаропроизводителей Подмосковья доведены в полном объеме дополнительные субсидии на оказание несвязной поддержки в области растениеводства. Средства в размере более 184 миллионов рублей выделены из бюджета региона», — сказал Разин.

Он пояснил, что дополнительные выплаты связаны со значительным ростом цен на горюче-смазочные материалы. «Рост цен на топливо ударил по экономике наших фермеров и аграриев. Они не должны были остаться без поддержки. Теперь сельхозхозяйства и предприятия АПК области смогут компенсировать затраты и спокойно завершить уборку урожая, заготовку кормов и озимые посевы», — отметил Разин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные аграрии не останутся без поддержки властей. Он подчеркнул, что «сельское хозяйство стоит в авангарде экономического роста» Московской области. По его словам, в области реализуются различные программы, цель которых — развитие фермерства. Глава региона добавил, что подмосковные фермеры демонстрируют высокое качество продукции. Этому свидетельствует и популярность тематических ярмарок, которые проводятся на территории всех муниципалитетов при поддержке правительства, заключил Воробьев.