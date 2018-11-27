В сырный кластер Подмосковья набрали резидентов

В будущий сырный кластер Подмосковья уже набрали резидентов, производства разместятся на общей площади около 16 гектаров, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 ноября.

«В сырном кластере делается инфраструктура, готовится площадка, проводятся коммуникации. (...) Работа подготовительная завершается в 2018 году — первом полугодии 2019 года. И начинается строительство заводов», — сказал Воробьев в ходе агропромышленного Молочного форума.

Он отметил, что производство сыра потребует больших объемов молока и это положительно повлияет на молочную отрасль. Все производства будут оснащены современным оборудованием, добавил губернатор.

Ранее во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что производство продукции на заводах сырного кластера в Дмитровском округе планируют начать в конце 2019 года. По его словам, в течение трех лет Подмосковье планирует выйти в лидеры по производству сыра в РФ.

Создание кластера по производству сырной продукции было анонсировано осенью прошлого года. В проекте участвуют несколько иностранных инвесторов. Ранее Воробьев отмечал перспективность сельскохозяйственной отрасли. По его словам, власти предлагают бизнес-сообществу широкие возможности.