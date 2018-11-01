Власти Подмосковья анонсировали подписание 10 инвестиционных соглашений

Более 10 инвестиционных соглашений в сфере агропромышленного комплекса планируется подписать на Молочном форуме, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 1 ноября.

По его словам, соглашения коснутся создания в Подмосковье производственных корпусов по переработке молока.

«В частности, с Дмитровским молочным комбинатом будет заключено соглашение по созданию сырного производства на территории сырного кластера Московской области мощностью 15 тонн в сутки. Планируется несколько соглашений по строительству и реконструкции ферм», — рассказал министр.

Общая сумма инвестиций пока не уточняется, добавил он.

26 октября, анонсируя предстоящее мероприятие, Разин проинформировал, что сегодня Московская область обеспечивает себя молоком лишь на 40 процентов. Однако, подчеркнул он, власти считают это направление очень перспективным и заинтересованы в его развитии. Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий интерес инвесторов к этой отрасли сельского хозяйства. По его словам, интерес проявляют как российские, так и иностранные предприниматели.

Международный агропромышленный молочный форум состоится с 27 по 28 ноября в Доме правительства Подмосковья.