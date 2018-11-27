Власти Подмосковья рассказали о сотрудничестве с инвесторами из Индии

Власти Подмосковья заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с инвесторами из Индии, заявил министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 ноября.

По его словам, сегодня в регионе реализуются два крупных проекта с участием индийского капитала. Общий объем вложенных средств составляет более 3,5 миллиарда рублей, уточнил он.

«Объемы вложений в Подмосковье свидетельствует о росте доверия к нашему рынку, к перспективам развития региона со стороны индийского бизнеса», — подчеркнул министр.

В свою очередь, заместитель генерального директора Корпорации развитии Московской области Максим Черешнев сообщил, что индийская текстильная компания заинтересована в локализации своего предприятия в Московской области. «Сейчас инвестор дорабатывает проект и в ближайшее время совместно с КРМО начнет подбор площадки в Подмосковье», — рассказал он.

9 октября губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что с начала года в Подмосковье инвестировали компании из 17 стран. По его словам, этого удалось добиться путем реализации так называемого золотого стандарта привлечения инвесторов. Глава региона много раз отмечал необходимость сотрудничества с иностранными предпринимателями. Он подчеркнул, что в регионе действуют очень выгодные условия для развития бизнеса.