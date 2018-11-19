Итальянцам расскажут об инвестиционном климате в Подмосковье

Подмосковная делегация презентует инвестиционный потенциал региона в двух итальянских городах 20 и 21 ноября. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Мероприятия пройдут при поддержке Ассоциации итальянских промышленников в России Confindustria Russia. Участие примут представители руководства регионов Венето и Ломбардии, а также итальянских деловых кругов», — говорится в сообщении.

В частности, презентации состоятся в Падуе и Милане. Подмосковные чиновники расскажут иностранным коллегам об инвестиционном климате в области, а также о преимуществах и формах государственно-частного партнерства. В пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций напомнили, что сегодня Подмосковье предлагает зарубежным инвесторам «уникальные налоговые льготы», компенсацию затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, таможенные преференции.

Деловая поездка в Италию анонсировалась 7 ноября. Министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин отмечал, что программа будет ориентирована на представителей сельскохозяйственной отрасли.

В настоящий момент в Московской области функционируют более 50 компаний с участием итальянского капитала.