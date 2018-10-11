Воробьев поговорил о сотрудничестве с президентом Ломбардии

Московская область заинтересована в дружбе, сотрудничестве и обмене связями с итальянской областью, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом Ломбардии Аттилио Фонтана в доме правительства в четверг, 11 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Наверное, главный приоритет — это экономика. У нас работает порядка 50 итальянских компаний в Московской области. Все они успешны и обладают хорошей репутацией», — сказал Воробьев.

Фонтана в свою очередь отметил заинтересованность в выстраивании экономических связей между регионами. «Мы всегда готовы оказать всяческую поддержку тем российским компаниям, которые готовы вкладываться и в развитие нашего региона», — добавил итальянский чиновник.

Заместитель председателя правительства Мособласти Денис Буцаев проинформировал, что Ломбардия является одним из наиболее экономически развитых регионов Италии. Он также уточнил, что власти Подмосковья заинтересованы в участии итальянских бизнесменов в сырном кластере, который строится на территории области. Кроме того, не исключено участие Ломбардии в мебельном производстве, добавил он.

Глава региона заключил, что власти сделают все необходимое для того, чтобы иностранные компании могли успешно развиваться на территории региона.

