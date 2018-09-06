Воробьев рассказал о промышленном потенциале Подмосковья

Экономика Московской области на четверть зависит от промышленных предприятий, ежегодно на территории региона открывается до 70 таких объектов, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 сентября.

«В год мы открываем порядка 70 предприятий разных размеров. Экономика растет, показатель роста экономики находится на уровне 3,6-3,9 процента, это неплохой показатель, он выше общероссийского. Наша задача и дальше создавать условия», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что индустриальные парки должны создаваться во всех муниципалитетах. По его словам, оборудованные площадки позволят привлечь больше инвесторов, которые создают новые рабочие места.

Воробьев отметил, что устойчивое развитие экономики Подмосковья обеспечивают пищевая промышленность и оборонно-промышленный комплекс.

«Мы сейчас приступаем к строительству сырного кластера. Выходим из экспертизы и проводим торги, там у нас пять инвесторов, трое из них - это Испания, Италия и Франция. Слава Богу, у нас есть проекты», — заключил он.

В середине июля министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев анонсировал появление более двух тысяч новых рабочих. Это станет возможным после открытия ряда крупных производственных баз, строительство которых завершается в регионе.