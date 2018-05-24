Московская область и «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент «Опоры России» Александр Калинин и председатель областного отделения организации Владислав Корочкин заключили соглашение о сотрудничестве, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Московская область — регион номер один в России по созданию промышленных парков. Это все окупается инвестициями, инвесторы это ценят. Как пример, компания "Мерседес-Бенц"», — отметил Калинин.

По его словам, глава Подмосковья «слышит мнение бизнеса». «Ставка по налогу на имущество в регионе уже в этом году должна была составить 2 процента. Но губернатор принял позицию "Опоры России" и снизил ставку до 1,5 процента, уравнял с московским уровнем», — добавил он.

Помимо этого, заключено соглашение между правительствами Московской и Нижегородской областей о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Также подписан документ о создании индустриального парка «Кашира», работа которого начнется в 2019 году — там будет создано более 1,7 тысячи рабочих мест.

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