Подмосковье проведет роуд-шоу в Италии

Подмосковная делегация презентует в Италии инфекционный потенциал сферы сельского хозяйства, сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 7 ноября.

«Правительство Московской области принимает непосредственное участие в реализации различных программ, способствующих развитию молочного животноводства в регионе и поддержке фермеров. Деловая поездка в Италию поможет представить инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса Подмосковья, стратегию развития сельского хозяйства региона и перспективы», — сказал Разин.

Он уточнил, что иностранным бизнесменам расскажут о доходности предприятии. В свою очередь члены подножкой делегации посетят сыроварни и ознакомятся с опытом итальянцев в сфере переработки молочной продукции.

В рамках деловой поездки Андрей Разин также посетит одну из крупнейших международных выставок EuroTier, которая пройдет в Ганновере, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал сельское хозяйство перспективным направлением для инвестиций. Особо он выделил молочную отрасль. Он напомнил, что в проекте сырного кластера, который анонсировался прошлой осень, участвуют пять иностранных компаний.

Роуд-шоу в Италии пройдет с 11 по 16 ноября.

