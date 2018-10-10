Воробьев познакомил Медведева с достижениями подмосковных аграриев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил председателю правительства России Дмитрию Медведеву стенд региона на агровыставке «Золотая осень». Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру в среду, 10 октября.

«Московская область не очень большая по количеству пахотных земель, у нас всего 800 тысяч га, но что важно — все они сейчас работают», — сказал он.

Воробьев подчеркнул, что Подмосковье занимает третье место по России и второе по Центральному федеральному округу по объему инвестиций в сельское хозяйство. Также губернатор рассказал премьеру, что подмосковная делегация подпишет в ходе мероприятия инвестсоглашения на общую сумму более 11 миллиардов рублей.

«Мы подписываем большие соглашения – это новые заводы, новые предприятия, которые будут располагаться и в Ступине, и в Озерах, и в Дмитровском районе», — уточнил глава региона.

Ранее в среду министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что в результате подписанных на выставке соглашений в области появятся порядка трех тысяч новых рабочих мест. Он также заявил, что Подмосковье стало лидером среди российских регионов по количеству перерабатывающих сельхозпредприятий.

Стенд Московской области располягается на площади 150 квадратных метров и знакоми гостей мероприятия с важными сельскохозяйственными направлениями для региона, в частности, овощеводством, производство молока и сыра.