Три тысячи рабочих мест создадут в Подмосковье

Порядка трех тысяч новых рабочих мест могут появиться в Московской области в результате подписания соглашений в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 октября.

По его словам, в ходе выставки власти планируют подписать 11 соглашений на общую сумму 11 миллиардов рублей, в том числе по созданию селекционно-семеноводческого центра, животноводческих и тепличных комплексов, завода по производству рыбной продукции.

«Несколько тысяч рабочих мест, около трех тысяч, планируется создать на этих комплексах. Подчеркну, что это перерабатывающая промышленность и защищенный грунт, который традиционно дает неплохое количество рабочих мест», — отметил Разин.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что объем привлеченных в 2018 году инвестиций может превысить 800 миллиардов рублей. По его словам, с начала году компании из 17 стран вложили средства в развитие бизнеса на территории Подмосковья.

Он отметил, что этого удалось добиться благодаря проведению эффективной инвестиционной политики, что подразумевает активное взаимодействие с инвесторами, оперативное решение возникающих вопросов. Воробьев неоднократно говорил о важности увеличения инвестиционного потока для благосостояния региона. В свою очередь, отметил он, власти предлагают предпринимателям выгодные условия.