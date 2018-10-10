Подмосковье стало лидером по количеству перерабатывающих сельхозпредприятий

В Московской области располагается самое большое в стране количество перерабатывающих предприятий, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 октября.

«Мы год к году увеличиваем объемы производства сельхозпродукции, в переработке мы не стоим на месте: по перерабатывающей промышленности мы регион номер один — самое большое количество перерабатывающих предприятий находится в Московской области и традиционно кормит большую армию жителей Московской области и жителей нашей столицы», — сказал министр на выставке «Золотая осень».

Ранее в среду Разин сообщил, что в ходе мероприятия власти планируют подписать 11 соглашений на общую сумму 11 миллиардов рублей. В результате в регионе появятся порядка трех тысяч новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил роль сельского хозяйства в развитии экономики области. По его словам, власти намерены поощрять начинания аграриев. Он отметил, что власти увеличили размер грантовой поддержки.

