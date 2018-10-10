Власти Подмосковья рассказали о выращивании продовольственного зерна

Московская область научилась выращивать продовольственное зерно, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 октября.

«В этом году у нас неплохой результат — более 80 процентов зерна, выращенного на территории нашего региона, — это продовольственная пшеница третьего и четвертого классов, которая пошла на наши мелькомбинаты и в конечном итоге оказалась на прилавках магазинов, на столах наших потребителей», — сказал Разин.

Он добавил, что сев озимых культур в Подмосковье на 8-9 процентов превысил результаты 2017 года.

1 октября Андрей Разин заявил, что селяне региона приложили все силы для получения достойного урожая в следующем году и раньше сроков провели сев озимых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил успехи подмосковных аграриев. По его словам, сельское хозяйство в последние годы развивается большими темпами. В результате растут экономические показатели области, подчеркнул он.