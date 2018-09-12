Массовая уборка овощей стартовала в Подмосковье

Массовая уборка овощей открытого грунта стартовала в Московской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 12 сентября.

«Сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья убрали овощи с площади 2,6 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 73,7 тысячи тонн. Это 36,6 процента от планового сбора овощей открытого грунта», — рассказал Разин.

Он уточнил, что к настоящему моменту собрано 24,8 тысячи тонн капусты, около восьми тысяч тонн моркови и свыше 12 тысяч тонн свеклы. Министр напомнил, что ранее началась уборка картофеля, в ходе которой удалось собрать 102 тысячи тонн.

Ранее в среду глава Минсельхозпрода сообщил, что сельскохозяйственные предприятия Подмосковья заканчивают уборку яровых зерновых культур и ведут сев озимых.

6 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, до конца года область выйдет на полное самообеспечение овощами закрытых грунтов. Он отметил активное развитие тепличного хозяйства. Ранее он заявил, что власти делают ставку на развитие сельского хозяйства. По его словам, экономическое развитие области во многом достигается благодаря усилиям аграриев.