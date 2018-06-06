Воробьев отведал огурцов и пообещал обеспечить регион овощами

Подмосковье до конца года выйдет на полное самообеспечение овощами, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе посещения нового тепличного комплекса «Иванисово». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 6 июня.

«Мы еще два года назад отставали по закрытым грунтам. В основном все ввозили из Турции, Азербайджана. (...) Мы в этом году достигнем стопроцентной обеспеченности овощами закрытых грунтов», — сказал Воробьев.

В ходе осмотра агрокомплекса Воробьев попробовал огурцы «Мева» и пообщался с сотрудниками, которые рассказали о работе на новом предприятии. «Раньше приходилось ездить работать в Москву из Электростали. Сейчас, к счастью, открылось это предприятие. Все устраивает, зарплата белая, все вовремя, руководство всегда идет навстречу», — отметила Светлана Ефремова.

В тепличном комплексе «Иванисово» создано около 500 рабочих мест, после ввода в эксплуатацию второй и третьей очередей число работников увеличится до 1,5 тысяч.

В октябре вице-премьер Аркадий Дворкович дал высокую оценку развитию сельского хозяйства в Подмосковье.