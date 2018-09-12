Власти Подмосковья отчитались о севе озимых

Сельскохозяйственные предприятия Подмосковья заканчивают уборку яровых зерновых культур и ведут сев озимых, сообщил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. Его слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 сентября.

«Посеяно озимых культур в регионе на сегодня 57,7 тысячи гектаров. Лидирует городской округ Зарайск. Здесь посеяно 12,2 тысячи гектаров», — рассказал Разин.

Министр добавил, что в числе передовых также городской округ Луховицы, где засеяно 8,6 тысячи гектаров озимых.

В начале августа Разин заявил, что урожайность зерновых и зернобобовых культур возросла по сравнению с прошлым годом. По его словам, благодарить за это стоит жаркую погоду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал сельское хозяйство важным сектором в развитии экономики региона. Он подчеркнул, что власти продолжат развивать эту отрасль и помогать местным аграриям, в том числе материально. По его словам, в связи с этим в последнее время активно начали использоваться земельные ресурсы Московской области. Губернатор также отметил перспективность этого вида предпринимательской деятельности.