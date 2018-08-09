Россия
 
Последние новости
Раскрыты подробности новых санкций США против России
В Бельгии провели эвтаназию девятилетнему мальчику
Призер Олимпиад ушла из сборной России
Создавший VIP-камеры в «Матросской Тишине» «решальщик» отправился в колонию
Подсчитано число подозреваемых в США в мошенничестве россиян
Мужчина увлекся тайной съемкой голых туристок и был пойман
Украинская писательница решила выгнать «пророссийских» детей из летних лагерей
Личных автомобилей в Москве стало меньше 
Названо самое лучшее средство от старения
Уехавший из США хоккеист пожаловался на отношение к русским и лицемерие
Новости партнеров

Более 120 тонн зерна намолотили в Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»

В рамках уборки урожая в Московской области уже намолотили почти 129 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, также в регионе уже убрали 8,2 тысячи тонн ячменя. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 9 августа.

«Зерновые и зернобобовые скошены на 40,8 тысячи гектаров. (...) Урожайность — 31,5 центнера на гектар», — сказал подмосковный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Он добавил, что озимую пшеницу убрали с 37,9 тысячи гектаров, валовой сбор составил 120,5 тысячи тонн, урожайность — 31,8 центнера на гектар. По его словам, всего на данный момент аграрии убрали более трети площадей зерновых и зернобобовых.

Ранее в четверг министр отметил высокий урожай местной клубники. По его словам, в следующем ходу больше хозяйств буду выращивать эту ягоду.

Напомним, что в прошлом году подмосковные аграрии собрали рекордный урожай зерна, превысив план в 425 тысяч тонн.

Губернатор Мособласти Андрей Воробьев неоднократно отмечал успехи сельхозпроизводителей. Он подчеркивал, что власти намерены развивать сельское хозяйство, которое положительно влияет на экономику региона. По инициативе губернатора каждый год выделяются гранты на создание фермерских угодий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Подмосковья отметили интерес жителей к местной клубнике
В Подмосковье собрали рекордный урожай зерна
Власти Подмосковья рассказали о состоянии сельхозземель
Другие материалы рубрики
Россия00:01 8 августа

«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»

Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
15:32Сегодня

Россиянин инсценировал смерть из-за неоплаченного долга

19:34 6 августа

Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

13:19Сегодня

Письмо от матери Сенцова дошло до Кремля

Россия00:02 6 августа

«Нас вынуждают врать и скрывать»

Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
13:07Сегодня

Кремль отреагировал на угрозу новых санкций

11:20Сегодня

В прославившейся электрошокерами российской колонии нашли тела двоих осужденных

19:08 3 августа

В трех регионах России введен временный запрет на аборты

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
12:05Сегодня

Более 70 специалистов в сфере ОПК получат субсидии на соципотеку

21:06 8 августа

В российском правительстве назвали Саакашвили трусливым клоуном

09:42Сегодня

В российских школах начнут ежедневно фильтровать подозрительных учеников

Россия
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
Россиянин инсценировал смерть из-за неоплаченного долга
Письмо от матери Сенцова дошло до Кремля
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций
В прославившейся электрошокерами российской колонии нашли тела двоих осужденных
Все материалы
Мир
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Подсчитано число подозреваемых в США в мошенничестве россиян
Помощница Трампа решила раскрыть его личные разговоры
Выданного США российского хакера отправят к психиатрам
Непонятный авиаудар убил десятки детей в автобусе
Полицейский в США ударил током 11-летнюю девочку
Все материалы
Бывший СССР
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Украинская писательница решила выгнать «пророссийских» детей из летних лагерей
Случайный пуск ракеты истребителем НАТО вызвал пожар
Порошенко процитировал Сталина
Киевская полиция одобрила захват здания университета «титушками»
Все материалы
Экономика
Стадион «Фишт» в СочиУже не повторим
Чемпионат мира обошелся России в миллиарды. Окупится ли он?
Платье из сундучка
Предпринимательница из Архангельска сменила офисную работу на творческую
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
BIOCAD и МФТИ запустили проект по обучению фармацевтов
Власти назвали причины обвала рубля
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Нальчик
Названы самые безналичные регионы России
Все материалы
Силовые структуры
Игра окончена
Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
Люди в черном
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
РПЦ отреагировала на расследование «Ленты.ру» о церковных детях-невольниках
Задержан убийца тележурналиста Дениса Суворова
Устроившая дочери шикарную свадьбу судья оказалась чиста перед следователями
Волгоградский заключенный снял видео с жалобами на условия труда в колонии
Все материалы
Наука и техника
Истребители Су-57Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Названы вымирающие страны
Названо самое лучшее средство от старения
Доказан вред мобильных телефонов
Создавший «Буран» завод выставили на Avito за 8 миллиардов рублей
Все материалы
Спорт
Упали с небес
«Реал» лишился Зидана и Роналду. Будет тяжело
Уехавший из США хоккеист пожаловался на отношение к русским и лицемерие
Призер Олимпиад ушла из сборной России
Смолов объяснил переход в «Локомотив»
Смолов отказался от сотен тысяч евро ради чемпиона России
Незабившего пенальти футболиста «Спартака» попросили уйти
Завершились очередные этапы велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
Все материалы
Культура
Генералы печатной карьеры
Бегбедер, Рот и Тайлер — три романа главных писателей современности
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Черные тоже делают это
Смерть, секс и сатира в новом сериале HBO «В свободном улете»
Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева
Актер сериала «Конец ******* мира» напился и совершил суицид в 35 лет
У актрисы из «Счастливы вместе» отказали сердце, легкие и почки
Алексиевич побоялась выступать на Украине
Все материалы
Интернет и СМИ
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Требование ФСБ к Telegram официально вступило в силу
Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным
Доренко сходил к Дудю и назвал его дедом Пропердыкиным из колхоза
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Умер показавший войну в Афганистане советский журналист
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Стал известен владелец гигантского якутского бриллианта
Мелания Трамп появилась на публике в подержанном платье
В России выпустили антисанкционный смартфон с золотым вентилем
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Все материалы
Путешествия
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Гонявший на Lamborghini по Дубаю турист оказался чернокожим инвалидом
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Вильнюс назвали точкой G Европы и рассердили священников
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Все материалы
Из жизни
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Обнаглевшие крокодилы выгнали жителей деревень из домов
Женщина испугалась гигантского паука, обнажилась и пустилась в бега
Коровы сдали беглую угонщицу полиции
Голый капитан пробил стену туалета и вырвался на волю
Все материалы
Дворники для фар – верните их немедленно!
Посмотрите видео с самыми интересными конструкциями стеклоочистителей
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Электроусилитель вкуса
Тест самой мощной и красивой Porsche Panamera: для чего версии Turbo S становятся гибридами?
Шина — 5000 фунтов, страховка — целое состояние
Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон о своих машинах, от старого Opel до разочаровывающего Bugatti
Редкую «баркетту» Maserati выставят на торги
Ferrari показала первое изображение новой модели
Возивший гоночные болиды Maserati грузовик Fiat пустят с молотка
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы