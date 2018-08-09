Более 120 тонн зерна намолотили в Подмосковье

В рамках уборки урожая в Московской области уже намолотили почти 129 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, также в регионе уже убрали 8,2 тысячи тонн ячменя. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 9 августа.

«Зерновые и зернобобовые скошены на 40,8 тысячи гектаров. (...) Урожайность — 31,5 центнера на гектар», — сказал подмосковный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Он добавил, что озимую пшеницу убрали с 37,9 тысячи гектаров, валовой сбор составил 120,5 тысячи тонн, урожайность — 31,8 центнера на гектар. По его словам, всего на данный момент аграрии убрали более трети площадей зерновых и зернобобовых.

Ранее в четверг министр отметил высокий урожай местной клубники. По его словам, в следующем ходу больше хозяйств буду выращивать эту ягоду.

Напомним, что в прошлом году подмосковные аграрии собрали рекордный урожай зерна, превысив план в 425 тысяч тонн.

Губернатор Мособласти Андрей Воробьев неоднократно отмечал успехи сельхозпроизводителей. Он подчеркивал, что власти намерены развивать сельское хозяйство, которое положительно влияет на экономику региона. По инициативе губернатора каждый год выделяются гранты на создание фермерских угодий.