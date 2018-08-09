Власти Подмосковья отметили интерес жителей к местной клубнике

Около десятка хозяйств выращивают клубнику в Подмосковье, с начала сезона собрано 1,132 тысячи тонн ягоды, что более чем на 20 процентов превышает показатели прошлого года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 8 августа.

«Отрадно, что жители Московской области и столицы уже который год активно покупают нашу подмосковную ягоду и отмечают, что она превосходит по качеству и вкусу клубнику, которую везут из южных регионов», — сказал областной министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

По его словам, за последние годы значительно увеличилось количество производителей этой ягоды. Разин добавил, что в следующем число на рынок выйдут еще четыре новых хозяйства. При этом, подчеркнул министр, они будут выращивать клубнику и малину в теплицах, таким образом у «жителей области и столицы круглый год будет на столе эта вкусная и полезная ягода».

Ранее Андрей Разин заявил, что всего в этом сезоне планируется собрать более 1,1 тысячи тонн клубники.

В июне прошлого года он заявил, что подмосковная клубника полностью свободна от нитратов.

В настоящее время в регионе идет активная кампания по сбору зерновых и зернобобовых культур. В этом году аграрии также отметили высокую урожайность. Во многом это связано с жаркой погодой, которая стояла в Подмосковье, отметили эксперты.