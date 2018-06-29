Бывший чиновник на джипе атаковал клубничную ферму и получил уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту уничтожения урожая на клубничной ферме в Хабаровском крае, владелица хозяйства винит бывшего уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает краевое управление прокуратуры.

«В ходе процессуальной проверки установлено, что 16 июня 2018 года на земельном участке в районе села Краснореченское, используемом для выращивания клубники, жители Хабаровского района, двигаясь на автомобиле марки Ford, повредили имущество руководителя "Крестьянского фермерского хозяйства"», — говорится в сообщении.

В частности, были уничтожены и повреждены кусты клубники, а также испорчена поливочная система. Общая сумма ущерба превысила 320 тысяч рублей

Отдел дознания ОМВД по Хабаровскому району 28 июня возбудил уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Возбуждение дела прокуратура района признала законным и обоснованным, расследование находится у нее на контроле.

22 июня стало известно, что Константин Белинский уволился с должности уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре за день до инцидента с местным фермером, чьи грядки с клубникой он якобы раздавил.

В июне в соцсетях появилось видео, на котором джип с привязанным колесом специально давит грядки с клубникой. Фермер Ирина Коровина утверждает, что это сделал Белинский. По ее словам, разгром клубничных грядок связан с неразрешенным денежным спором: он якобы в одностороннем порядке увеличил арендную плату, у Коровиной денег не нашлось.

В свою очередь, Константин Белинский заявил, что считает виновной фермера. «У меня есть документы, подтверждающие, что они виноваты», — сказал он.

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