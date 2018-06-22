Обвиненный в давке клубники джипом чиновник уволился за день до инцидента

Константин Белинский уволился с должности уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре за день до инцидента с местным фермером, чьи грядки с клубникой он якобы раздавил. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Белинского назначили уполномоченным представителем губернатора в городском округе Комсомольска-на-Амуре 15 сентября 2017 года, а уволили по его собственному желанию 15 июня 2018-го. Эта должность не относится к государственной службе.

В июне в соцсетях появилось видео, на котором джип с привязанным колесом специально давит грядки с клубникой. Фермер Ирина Коровина утверждает, что это сделал Белинский. По ее словам, разгром клубничных грядок связан с неразрешенным денежным спором: он якобы в одностороннем порядке увеличил арендную плату, у Коровиной денег не нашлось.

Она также уточнила, что всего было уничтожено две с половиной тысячи кустов.

В свою очередь Константин Белинский в телефонном разговоре с РИА Новости заявил, что считает виновным фермера. «У меня есть документы, подтверждающие, что они виноваты», — сказал он.

После происшествия с клубникой профайл Белинского пропал с официального сайта правительства региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!