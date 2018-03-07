Жириновский призвал Грудинина перестать врать о доходах с клубники

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Павла Грудинина в обмане граждан. Соответсвующее заявление он сделал в ходе теледебатов, передает РЕН ТВ в среду, 7 марта.

Либерал-демократ призвал Грудинина признаться в том, что основной доход ему приносит не продукция «Совхоза имени Ленина», а сдача в аренду подмосковной земли. «Этот человек обманывает всех. Все доходы его хозяйства — это сдача в аренду нашей земли, за которую погибли мои родственники! А он гребет лопатой огромные деньги. Скажи правду, что не морковка и клубника — твои доходы, а самая дорогая в мире подмосковная земля», — сказал Жириновский.

Политик подчеркнул, что наличие у Грудинина банковских счетов и имущества за рубежом противоречит закону о государственной службе. «Счета есть. Незакрытые. Деньги. Золото. Машины, недвижимость. Все есть! За границей», — перечислил председатель ЛДПР.

5 марта стало известно, что кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не проинформировал Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. В ЦИК уточнили, что согласно информации от швейцарской стороны, Грудинин хранил в иностранных банках не только деньги, но и драгоценные металлы.

В начале месяца Павел Грудинин демонстративно покинул предвыборные дебаты на Первом канале. Перед этим беспартийный бизнесмен обвинил своих соперников в том, что они «растащили на свои тезисы» его президентскую программу.

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