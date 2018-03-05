В банках Швейцарии нашли золото Грудинина

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не проинформировал Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке. Об этом сообщил член ЦИК Александр Кинев в понедельник, 5 марта, передает ТАСС.

«Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов. Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке», — сказал он.

Кинев также уточнил, что, согласно информации от швейцарской стороны, Грудинин хранил в иностранных банках не только деньги, но и золото. Представитель ЦИК отметил, что кандидат в президенты не представил подтверждающих документов об отсутствии у него средств на зарубежных счетах.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться 7 марта за заседании ЦИК. «Пока мы предполагаем, что основным месседжем этого решения будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в тот плакат, который у нас будет размещен на избирательных участках, и дополнить этот плакат соответствующими сведениями о выявленных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных Грудининым», — пояснил Кинев.

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