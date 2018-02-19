Грудинина уличили в накрутках

Популярный русскоязычный YouTube-блогер Кузьма опубликовал ролик, в котором пожаловался на свое отсутствие в трендах из-за засилия в нем видео с кандидатом в президенты Павлом Грудининым.

Кузьма объяснил, что его последние ролики, как и работы его друзей-блогеров, не имеют возможности попасть на вкладку «Тренды», поскольку она захламлена политическими видео. Он выразил уверенность, что авторы роликов про Грудинина занимаются накруткой просмотров.

В комментариях пользователи поиронизировали, что ролик Кузьмы смог попасть в «Тренды» только благодаря слову «Грудинин» в описании. Кроме того, комментаторы повторяли фразу «Никогда на выборы не ходил, но теперь точно пойду. Грудинин — кандидат от народа!﻿», успевшую стать мемом, — ее повторяли и продолжают это делать многочисленные бот-аккаунты.

Пользователи Twitter также пожаловались на засилие накрученных роликов. «Кто такой, черт возьми, этот Грудинин и почему половина топ — 10 роликов про него?» — пишет пользователь под ником @OsipovSimon.

В сети также вспомнили, что интервью Грудинина Юрию Дудю долго не могло появиться в трендах YouTube из-за роликов «Грудинин попался!» и «Грудинин обокрал "Совхоз им. Ленина"». Некоторые иронизировали, что это «первый раз, когда Грудинин попал в "Тренды" без накрутки».

Во «ВКонтакте», в свою очередь, находится около полумиллиона записей о Грудинине, большинство из которых являются идентичными и публикуются в однотипных сообществах.

В ноябре 2017 года в накрутке лайков и просмотров обвинили кандидата в президенты Ксению Собчак. Тогда Twitter-аккаунт «Протестная Москва» обнаружил внезапное появление 10 тысяч человек за час в посетителях сайта Собчак, но в штабе кандидата сообщили, что этот всплеск обусловлен появлением журналистки в эфире канала «Россия 1».