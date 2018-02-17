Выборы президента России скрестили с игрой Dota

Шесть российских киберспортивных команд приняли участие в открывшемся 16 февраля чемпионате по предвыборной «Доте», где персонажами стали герои, напоминающие кандидатов в президенты России. Были отобраны и доработаны семь персонажей, напоминающих кандидатов на пост лидера страны, сообщает телеканал «360».

Организаторы из 174 героев игры отобрали только тех, которые больше всего напоминают Ксению Собчак, Владимира Жириновского, Павла Грудинина, Григория Явлинского и других. Им немного была изменена внешность и даны характерные имена.

Участники команд получили возможность встретится с Королем Влаадином, Стражем скверных слов и его армией троллей, Кентаврихой Чак-Чак, Двуликим Грудоргом, Виноделом Дюрсо и Друидом явлинских лесов. Король обращается к вежливым людям, Кентавриха гогочет по-лошадиному, Грудорг паразитирует на Зюгорке и обладает способностью пускать в глаза других клубничную пыль. Винодел становится больше от выпитого шампанского, а Друид может грустно смотреть в кадр.

«Мы, как модно сегодня говорить, решили хайпануть на этом. Наши персонажи обладают всеми скилами привычных компьютерных героев. Побеждает сильнейший, как собственно и в жизни, как в предвыборной борьбе», — заявил один из организаторов соревнования Евгений Фатькин.

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