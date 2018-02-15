Срисованного с игры российского солдата будущего объяснили стремлением к идеалу

Сходство образа российского солдата будущего с героем игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier объясняется «стремлением к общему идеалу», сообщили РБК в госкорпорации «Ростех».

«Говоря упрощенно: образ солдат будущего, которые мы видим сегодня в фантастике, — это тот идеал, к которому движутся сегодня абсолютно все и который в перспективе будет воплощен не в компьютерной 3D-графике, а в реальности», — цитирует издание заявление компании.

Госкорпорация не считает, что в этой ситуации речь идет о плагиате. По мнению «Ростеха», экипировка солдата, над которой работают разные люди по всему миру, решает одинаковые задачи: «Исходя из этого сформировался устойчивый набор элементов экипировки, который повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах».

На схожесть концепта российского солдата будущего с героем шутера российские интернет-пользователи обратили внимание 15 февраля, саму концепцию представили 13 февраля. Как отметили юзеры, в концепте «Ростеха» использованы очень похожие поза, экипировка, очки и оружие персонажа Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.

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